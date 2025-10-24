Vardia tra fede e denunce: la tradizione senza regole e quella del compromesso 

I sindaci sono persone devote. Firmano un’ordinanza per chiudere il traffico e pregano che nessuno ci lasci la pelle. Sa Bardìa (Vardia, Ardia) non chiede il permesso e non correrla è fuori discussione. Sarebbe un’offesa al Santo, a su connottu e a tutto il corpus di norme non scritte che fanno della Sardegna l’Isola che non c’è.

Sante tradizioni

Questo accadeva fino a qualche anno fa anche a Orgosolo e Fonni, paesi di cavalli, santi e cavalieri. Fino a quando i sindaci hanno cercato di trovare un compromesso tra tradizione e sicurezza. Il problema è molto semplice: cinquant’anni fa non c’erano l’asfalto e le auto che ci sono adesso. Sullo sterrato tutto era più semplice, spontaneo e meno pericoloso. Pariglie incluse. «La sicurezza assoluta non c’è mai – spiega la sindaca di Fonni Daniela Falconi – si tratta di trovare un compromesso tra la tradizione e la sicurezza. Io ho impiegato dieci anni a far capire ai cavalieri che non dovevano correre sull’asfalto in mezzo alle persone. Il passo decisivo è stata la costituzione in associazione dei cavalieri fonnesi, in cui il Comune ha avuto un ruolo decisivo con supporto tecnico e finanziario». Il giorno di San Giovanni in migliaia assistono a una corsa diventata più sicura.

Niente di grave

Il 13 ottobre a Orani non c’era nessuna ordinanza firmata. La corsa per San Daniele è arrivata, puntuale e devota. Le otto denunce sono “normale” conseguenza, la cui responsabilità non si può di certo attribuire ai giornali. Ieri l’amministrazione comunale guidata da Marco Ziranu si è detta stupita del clamore suscitato. «Questo episodio ci pare di modesto rilievo rispetto alla storia e all’identità culturale del nostro paese. Ci preme chiarire che non si è trattato di “corse clandestine”, ma di vardias che non sono gare d’azzardo, ma espressioni di abilità, coraggio e senso di appartenenza, tramandate da generazioni. E se, nell’organizzazione qualcosa non ha funzionato come doveva, ce ne faremo carico con responsabilità e trasparenza. Ci teniamo però a prendere le distanze dall’immagine che oggi si vuole dare di noi e dei nostri ragazzi: nulla di così grave è accaduto da non poter essere corretto e nulla giustifica una narrazione che ci dipinge in modo distorto. Se abbiamo sbagliato qualcosa, siamo pronti a ragionare su come agire nel rispetto delle regole, perché la cultura è anche questo: avere sempre voglia di migliorarsi».

Supramonte

Punti di vista. A Orgosolo il sindaco Pasquale Mereu è serafico: «C’è soltanto una soluzione, fare un’associazione di cavalieri come accaduto in paese. Le vardie si fanno più volte all’anno, ma con maggiore sicurezza. Tutti devono seguire le regole che vengono da prefettura e questura». Sa Vardia a Orgosolo è tradizione irrinunciabile, non uno spettacolo per turisti, ma piace proprio in quanto autentica. Si corre per l’Assunta o per San Pietro patrono. «I cavalieri sono assicurati e i turisti vengono da fuori per vedere questa straordinaria espressione di religiosità e fede», conclude Mereu.

RIPRODUZIONE RISERVATA