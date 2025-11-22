Varchi Ztl pronti, la maggioranza non più 

La maggioranza del sindaco Massimiliano Sanna è di nuovo in allarme. Venerdì è stato convocato un tavolo politico d’urgenza e all’orizzonte ci potrebbe essere un confronto tale da segnare lo strappo definitivo. Non è la prima volta che tensioni sotterranee minacciano la tenuta della coalizione ma stavolta il tema è concreto, urgente e pesantissimo: la Zona a traffico limitato, le proteste di alcuni cittadini e commercianti, e i costi già impegnati.

Il primo sì della Giunta

La delibera di Giunta che ha dato il via libera alla nuova regolamentazione del centro storico è datata 7 febbraio. Quel giorno tutti i presenti votarono sì: oltre al primo cittadino, le due assessore di Fratelli d’Italia, Valentina De Seneen e Maria Bonaria Zedda; l’allora sardista Simone Prevete, oggi passato tra gli azzurri; il rappresentante dell’Udc Antonio Franceschi. Assente Carmen Murru, erano comunque compatti anche Ivano Cuccu e Luca Faedda. Una maggioranza pienamente allineata attorno alla scelta. Eppure, pochi mesi dopo, la stessa coalizione appare attraversata da dubbi e fibrillazioni.

Il malcontento

A chiedere il tavolo politico sono stati Udc, Fratelli d’Italia e Partito sardo d’Azione. «Così come è stata pensata, la Ztl non può partire», annuncia Michele Piredda, segretario dell’Udc. Un giudizio che pesa soprattutto per il momento in cui arriva, a ridosso dell’attivazione e quando tutto sembra già definito: il ministero ha autorizzato la procedura e una determina dirigenziale ha programmato per i prossimi giorni le modifiche al traffico necessarie all’installazione dei varchi elettronici.

Piredda, incalzato sul perché la questione venga sollevata ora e non mesi fa, spiega che alcune condizioni annunciate in Giunta — come la stazione dell’Arst da adibire a parcheggio — non si sarebbero concretizzate. «Quando ci si rende conto di aver commesso un errore, bisogna fermarsi e fare un passo indietro», dice Piredda.

Il segretario Udc insiste però sul cambiamento del contesto: cittadini e commercianti avrebbero fatto arrivare richieste pressanti, convincendo i gruppi consiliari che una revisione è inevitabile.

Danno erariale

Un ragionamento che apre un’altra questione, più spinosa: lo stop all’iter potrebbe comportare un danno erariale, considerati i circa 140mila euro già impegnati, cifra scesa rispetto ai 168mila previsti grazie al taglio di due varchi. Intanto la tensione cresce; il Consiglio è convocato martedì e giovedì, ma nessuno esclude che la crisi esploda in Aula. «Avevamo chiesto che l’incontro sulla Ztl fosse convocato prima dell’assemblea. Stiamo valutando se partecipare», avverte Piredda. Un messaggio che suona più come un ultimatum che come una richiesta. La sensazione è che la Ztl abbia solo scoperchiato un dissenso più profondo.

RIPRODUZIONE RISERVATA