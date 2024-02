Varchi Ztl ancora spenti, residenti furiosi 

Da quattro anni i cartelli luminoasi dei varchi d’accesso alle Ztl di Villanova sono spenti. Il Comune aveva assicurato agli abitanti che a dicembre i segnali sarebbero stati riaccesi e con essi le telecamere di videosorveglianza. Ma a oggi non è successo.

«A nulla sono valsi i nostri reclami con pec agli uffici comunali competenti», afferma Maria Luisa Piludu, residente in via Giardini vicino piazza Tristani, «perciò ci siamo rassegnati. Le auto senza pass entrano anche durante le ore in cui non si potrebbe e qualcuno anche in contromano, la stessa cosa fanno le moto. Tanto non gli arriverà mai nessuna multa».

Anche in via San Giovanni non sanno più a chi appellarsi: «È pieno di auto senza pass in sosta tutta la notte o comunque negli orari di apertura dei locali notturni. Mentre noi residenti dobbiamo fare i giri per trovare un parcheggio libero», lamenta Ignazio Sestini.

A settembre i comitati di quartiere, tra cui ovviamente quello di Villanova, hanno scritto al Comune, che ha risposto di aver aggiudicato l'appalto per la fornitura dei nuovi sistemi di rilevazione del transito nelle Ztl. Ma non si è mosso ancora nulla.

