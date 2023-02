Varchi e posti auto, i consigli per chi arriva in città 

Il conteggio del pubblico sarà possibile grazie ai varchi, unico modo per entrare in centro. Saranno presenti a Porixedda, nelle vie Crispi, Ciutadella de Menorca, Eleonora, San Francesco, Serneste, Solferino, Figoli, Mariano IV e vico Mazzini e nelle piazze Roma, Manno e Mariano. Il Comune e la Fondazione Oristano raccomandano di parcheggiare la propria auto lontano dal centro, delimitato comunque con i new jersey.

Oggi ci sono più tratte in treno. In accordo con la Regione, Trenitalia ha attivato quattro corse straordinarie con partenza da Cagliari alle 8.30 e alle 11.30 e due di ritorno da Oristano alle 17.50 e alle 20.45.

Spettacolo, tradizione ma anche sicurezza e regole da rispettare. La Sartiglia ritorna con diverse novità.

I treni

I varchi

Il conteggio del pubblico sarà possibile grazie ai varchi, unico modo per entrare in centro. Saranno presenti a Porixedda, nelle vie Crispi, Ciutadella de Menorca, Eleonora, San Francesco, Serneste, Solferino, Figoli, Mariano IV e vico Mazzini e nelle piazze Roma, Manno e Mariano. Il Comune e la Fondazione Oristano raccomandano di parcheggiare la propria auto lontano dal centro, delimitato comunque con i new jersey.

I parcheggi

Sono previsti 4.319 posti auto: al centro commerciale Porta Nuova e in quello di via Dublino. Poi all’Eurospin di via Zara e di via Lussu, nei parcheggi dietro il tribunale, in via Carducci, nel prolungamento di viale Repubblica ma anche nelle vie Campania, Umbria, Sardegna, Lazio, Marconi, Lombardia, Tirso, Canepa, Puccini, Cimarosa, Bellini, Solferino, Manzoni, Rockfeller, Ibba, Deledda, Diaz, San Francesco, Mariano IV e Petri.

Punto medico

Per garantire una maggior sicurezza sanitaria è stato allestito un punto medico nel parcheggio dell’Arst con una tenda da campo attrezzata con sei posti letto. ( )

