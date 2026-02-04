VaiOnline
Il caso.
05 febbraio 2026 alle 00:31

Var ”artigianale”: annullata la rete 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

PESCARA. Un gol annullato per fallo di mano immortalato dal Var. Niente di più scontato in una gara di calcio professionistico, ma strano che possa accadere in una gara di Promozione dove, peraltro, il sistema video non è previsto dal regolamento.

Dal giornale

Il caso, avvenuto domenica scorsa e riportato dalle pagine locali del Messaggero, è esploso in Abruzzo, durante la gara del girone B tra l'Atessa e il Lauretum quando, sugli sviluppi di un calcio di punizione, un giocatore lauretese era riuscito a insaccare di testa il momentaneo pareggio. Al termine di un consulto con uno degli assistenti, l'arbitro aveva convalidato la rete, salvo poi cambiare decisione dopo essere stato accerchiato dalla panchina dell'Atessa.

Social e polemiche

Decisive, secondo quanto sostenuto dalla squadra avversaria, sarebbero state le foto mostrate dal social media manager che immortalavano il momento in cui il giocatore colpiva il pallone con la mano. Inevitabili le polemiche nel post-partita, con il Lauretum che ha affidato a un post su Facebook il proprio disappunto. «Ci sentiamo derubati», si legge nel messaggio, «oggi ci hanno fatto un torto grande. Può un arbitro non vedere una rete? Magari sì... Ma se l'assistente richiama l'arbitro e convalidano il gol, perché basta una capannina intorno ai due per far cambiare idea»?

Ridicoli

«Il Var in promozione, ridicoli...», è stato invece il tranciante commento del presidente della squadra, Antonello Delle Monache.

Al momento il Lauretum non ha presentato esposti e quindi il risultato della gara, 2-2 finale, è stato convalidato.Di sicuro il caso farà discutere o magari diventerà un precedente nella scivolosissima materia

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il progetto

In arrivo altri documenti E il Cagliari resta in silenzio

La società invierà alcune integrazioni al piano dopo la frenata di martedì in Consiglio comunale 
Lo. Pi.
La storia

Egidio e Elvira, 70 anni di amore «e di pazienza»

Nozze di titanio a Villaputzu: domenica la festa in famiglia 
Gianni Agus
L’inchiesta

Incursioni nelle carceri col drone

Appello alla mobilitazione della governatrice sul 41 bis: «Qui il cda della mafia» 
Andrea Busia
L’allarme.

Spray urticante, evacuata una scuola

Mariangela Pala
Il caso

Il mistero della nave russa

Enrico Fresu
Decreto sicurezza

Fermo preventivo, i dubbi del Colle Meloni lima il testo

Scarcerati tre antagonisti La Lega alle toghe: vergogna 
Napoli

«Ha dato un calcio al cane, l’ho uccisa»

Il fratello della 22enne Jlenia Musella si costituisce. I vicini: liti frequenti 