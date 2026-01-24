Vanoli viola di rabbia: abbiamo buttato la partita 

Firenze. La partita che doveva dare il la definitivo alla rimonta della Fiorentina, consentendo ai viola di lasciare gli ultimi tre posti in classifica, ha dato invece un duro colpo alle aspirazioni di risalita dei gigliati. Il Cagliari ha vinto con merito e autorevolezza uno scontro a tutti gli effetti diretto e l’allenatore Paolo Vanoli lo ha capito bene, perché nel dopo gara è netto: «Oggi dobbiamo essere incavolati neri», sottolinea davanti ai microfoni utilizzando in realtà un termine più aspro.

«Dobbiamo capire come si affrontano queste partite», ha aggiunto, «non possiamo prendere due gol così e buttare via una partita». Però la strada è ancora lunga e nulla è perduto. ««Non mi ero buttato giù all’inizio», il riferimento è all’avvio horror del campionato, «e non mi sono esaltato dopo Bologna». Quindi «dobbiamo tirarci su le maniche e assorbire la lezione per trarne il meglio». Tuttavia è necessario «essere lucidi e sapere soffrire», caratteristiche nelle quali la Fiorentina evidentemente a suo parere difetta, perché «negli scontri diretti abbiamo sbagliato».

Con i rossoblù «siamo stati lenti, abbiamo sbagliato scelte. Non possiamo prendere un gol così, il primo, dobbiamo essere più cattivi. Abbiamo fatto la partita ma quando giochi con squadre brave a difendere devi avere quel guizzo che ci è mancato. Ho detto ai miei giocatori di rimanere in gara anche all’intervallo. Questa è una lezione». Comunque «ci siamo agganciati al carro salvezza, ora dobbiamo pensare alla Coppa Italia e poi al campionato».

