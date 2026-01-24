VaiOnline
Gli avversari.
25 gennaio 2026 alle 00:23

Vanoli viola di rabbia: abbiamo buttato la partita 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Firenze. La partita che doveva dare il la definitivo alla rimonta della Fiorentina, consentendo ai viola di lasciare gli ultimi tre posti in classifica, ha dato invece un duro colpo alle aspirazioni di risalita dei gigliati. Il Cagliari ha vinto con merito e autorevolezza uno scontro a tutti gli effetti diretto e l’allenatore Paolo Vanoli lo ha capito bene, perché nel dopo gara è netto: «Oggi dobbiamo essere incavolati neri», sottolinea davanti ai microfoni utilizzando in realtà un termine più aspro.

«Dobbiamo capire come si affrontano queste partite», ha aggiunto, «non possiamo prendere due gol così e buttare via una partita». Però la strada è ancora lunga e nulla è perduto. ««Non mi ero buttato giù all’inizio», il riferimento è all’avvio horror del campionato, «e non mi sono esaltato dopo Bologna». Quindi «dobbiamo tirarci su le maniche e assorbire la lezione per trarne il meglio». Tuttavia è necessario «essere lucidi e sapere soffrire», caratteristiche nelle quali la Fiorentina evidentemente a suo parere difetta, perché «negli scontri diretti abbiamo sbagliato».

Con i rossoblù «siamo stati lenti, abbiamo sbagliato scelte. Non possiamo prendere un gol così, il primo, dobbiamo essere più cattivi. Abbiamo fatto la partita ma quando giochi con squadre brave a difendere devi avere quel guizzo che ci è mancato. Ho detto ai miei giocatori di rimanere in gara anche all’intervallo. Questa è una lezione». Comunque «ci siamo agganciati al carro salvezza, ora dobbiamo pensare alla Coppa Italia e poi al campionato».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, due bacioni a Firenze

l Nello sport
Dopo il ciclone

Prove di normalità, tornano le auto sulla 195

Limitazioni sul tratto colpito dalle mareggiate: la carreggiata è stata ridotta, divieto di sorpasso 
Roberto Carta
Dopo il ciclone

Le mareggiate incubo di Cardedu

«Spariti 150 metri di spiaggia qui le onde si sono prese tutto»  
Simone Loi
L’intervista

Manager col camice: «Mi piace fare il medico di base»

Dalla guida della Asl di Olbia all’Ascot di La Maddalena 
Caterina De Roberto
la STORIA

Volontaria del 118 e infermiera,  una vita per gli altri

L’esperienza di Annalisa Mancosu,  presidente dell’Acra di Samassi 
Mariella Careddu
la tragedia

Uccise la moglie: il padre e la madre si tolgono la vita

Trovati impiccati in casa i suoceri di Federica Torzullo 
Il caso

Crans, Tajani richiama l’ambasciatore

Le famiglie delle vittime approvano la reazione italiana: «Provvedimento assurdo» 