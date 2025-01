Vanoli si gode il successo: «Lo cercavamo» 

Un successo in casa dopo tre mesi di astinenza. La cura Cagliari ha risollevato il Torino e il suo allenatore Paolo Vanoli, che non attraversavano un gran momento. Ieri i granata hanno fatto quel che hanno voluto, dominando la partita in ogni settore e bucando la retroguardia rossoblù soprattutto sulle fasce, in particolare quella destra (la sinistra della difesa ospite). E il tecnico non può che essere soddisfatto. «Cercavamo questo successo da tempo», ha detto l’allenatore granata, «eravamo sulla strada giusta con ottime prestazioni. La rimonta di Firenze ci ha dato autostima anche se non è arrivata la vittoria, perché siamo rimasti in partita anche in 10».

La situazione secondo Vanoli è migliorata da inizio anno. In questo 2025 «la squadra è più vicina alla mia mentalità, ha un carattere diverso». Magari anche grazie al nuovo assetto tattico: «Da quando si è fatto male Zapata abbiamo cercato altre soluzioni e siamo passati a quattro, dove diversi giocatori hanno lavorato meglio». Ciò non vuol dire che non si possa e si debba migliorare, anzi: «Possiamo farlo nel gioco e non solo, ma è normale avere un po’ di frenesia quando non si vince».

