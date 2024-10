Vanoli, il Cagliari e la promessa a Cairo 

La sfida di domani Paolo Vanoli avrebbe potuto viverla sull’altra panchina, quella rossoblù, occupata invece dal cuore granata Davide Nicola. Intrecci di mercato, perché il Cagliari lo aveva scelto come il sostituto ideale sul trono che fu di Re Claudio Ranieri. Ma Vanoli, dopo aver portato in Serie A il Venezia, aveva già deciso di andare sotto la Mole.

Il percorso

Dal campo alla panchina, Vanoli parte dal basso, col Domegliara in Eccellenza, subito promosso in D. Arrigo Sacchi lo chiama nel settore tecnico delle nazionali, prima da assistente e poi da selezionatore con l’Under 18 e l’Under 19, dove fa esordire Nicolò Barella. Antonio Conte lo porta con sé prima al Chelsea e poi all’Inter, esperienze che lo preparano all’avventura in solitaria. E siccome gli piacciono le sfide, Vanoli accetta la chiamata dello Spartak Mosca, dove vince la Coppa di Russia, prima di rientrare in Italia allo scoppio della guerra in Ucraina. Lo attende il Venezia, ultimo in classifica in B: Vanoli si rimbocca le maniche, perché «più in basso di così c’è solo da scavare». E i lagunari arrivano ai playoff, interrotti proprio dal Cagliari, e poi in A.

La scelta

Proprio il Cagliari, dopo l’addio di Ranieri, ha pensato subito a questo tecnico di 52 anni, che in A sarebbe stato un esordiente, ma tutt’altro che una scommessa. Il tentativo in extremis per soffiarlo al Torino, che però aveva già la parola di Vanoli. E Cairo, pur di portarlo via dalla Laguna, si è arreso alla richiesta del pagamento di una clausola da un milione. Per la gioia del tecnico, che voleva solo il Toro e ha subito cercato di assorbirne gli ideali.

I tifosi granata lo hanno subito adottato, soprattutto dopo le esternazioni critiche nei confronti del presidente Cairo. Per non parlare della partenza lampo, con gli 11 punti raccolti nelle prime cinque giornate. Poi due sconfitte, che hanno riportato il Toro con i piedi per terra. Ma domani Vanoli proverà a dimostrare che sì, portarlo a Cagliari sarebbe stata davvero la scelta migliore.

RIPRODUZIONE RISERVATA