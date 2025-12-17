Vanoli e la Viola, esame a Losanna 

Il match di Conference League contro il Losanna, ultima gara del girone, per dare una sterzata alla stagione. La Fiorentina è arrivata in Svizzera e il tecnico Paolo Vanoli non può permettersi passi falsi se vuole ottenere la qualificazione diretta agli ottavi di finale e salvare la panchina. «Non penso al mio futuro ma al bene della squadra», ha detto ieri il tecnico presentando la sfida, «stiamo facendo il massimo per quello, il mio futuro deve rimanere in secondo piano».

Il match è in programma oggi alle 21 e i toscani, a quota 9 punti, in caso di ko sarebbero sorpassati in classifica dagli elvetici ora a -1. «È normale avere la testa al campionato e quindi alla gara di domenica con l’Udinese», ha aggiunto l’allenatore viola, che si è presentato in conferenza con oltre un’ora di ritardo rispetto al previsto a causa dello sciopero dei controllori di volo dell’aeroporto di Peretola e della ritardata partenza del volo. «Questa è una partita importante quanto difficile anche per il campo in sintetico. Se lo spogliatoio è coeso? Sì», ha concluso».

A sua volta il centrocampista Nicolò Fagioli ha sottolineato come «nessuno di noi è felice di questa situazione ma sono convinto che questa squadra ne verrà fuori. Ovvio ricevere fischi quando le cose vanno male, succede in ogni stadio, ma i nostri tifosi vanno solo ringraziati perché ci hanno sempre sostenuti in casa e fuori».

Probabili formazioni

Losanna (4-3-1-2) : Letica; Soppy, Mouanga, Okoh, Poaty; Butler-Oye, Roche, Sigua; Lekoueiry; Diakité, Bair. Allenatore Peter Zeidler.

Fiorentina (3-5-2) : De Gea; Pongračić, Comuzzo, Viti; Dodô, Ndour, Nicolussi Caviglia, Richardson, Fortini; Džeko, Kean. Allenatore Paolo Vanoli.

