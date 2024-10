Vanoli, bicchiere mezzo pieno «Mi tengo la prestazione» 

«Ho chiesto ai ragazzi di fare una grande prestazione, hanno dimostrato di giocare a calcio, hanno fatto davvero una grande partita». È molto rammaricato Vanoli per la terza sconfitta consecutiva, peraltro sempre con lo stesso risultato (3-2). «I ragazzi devono capire che i dettagli fanno la differenza per arrivare a un livello più alto. Doveva esserci una risposta importante consapevoli dell'assenza di un grande giocatore come Duvan». E poi insiste sugli errori da non commettere: «Dobbiamo migliorare la concentrazione in fase difensiva, giochiamo tanto ma nei momenti più importanti veniamo sempre penalizzati. È da un po' che ci succede, dobbiamo migliorare perché due gol su tre sono arrivati ancora su palle inattive», prosegue il tecnico granata consapevole di aver avuto in tasca la vittoria fino agli ultimi venti minuti.

Il rimpianto

L'altro volto però è quello di un Torino forte e agguerrito pur con le sue fragilità. «L'altro aspetto è il gol loro su una punizione che sarebbe dovuta essere addirittura a nostro favore. Questo Torino ha fatto una grande prestazione. I ragazzi devono continuare su questa strada». Le consapevolezze sul Cagliari: «Più di una volta abbiamo perso l’uomo. Sapevamo che in questo stadio le palle inattive erano un aspetto importante. Se mi aspettavo un Cagliari così? Sì, ha fatto risultati importanti cambiando modulo. Noi siamo partiti veramente bene, Nicola poi si è schierato con il 3-5-2 a specchio rispetto a noi e secondo me è stata quella fase dove anche noi dovevamo essere veloci a leggere la partita. Il Cagliari è una squadra che crossa tanto. Dobbiamo ripartire dalla prestazione, piano piano ne usciremo». A proposito del Cagliari e dei contatti estivi, Vanoli non si nasconde: «Mi ha fatto piacere l’interesse di questa piazza importante. Conosco Bonato, siamo dello stesso paese, ho avuto il piacere di conoscere e parlare anche con il presidente Giulini. Ma la mia scelta è stata il Torino».

RIPRODUZIONE RISERVATA