Vanno via dal ristorante senza pagare: tensione e fuga in auto, cameriere ferito 

A volte è una questione di sensazioni. Infatti il personale del ristorante cinese in viale Diaz l’aveva intuito, che quei due uomini seduti a un tavolo del locale, che mangiavano senza risparmio, non avrebbero avuto tanta voglia di pagare il conto alla fine.

Così è stato, infatti, ma i camerieri e i cuochi cinesi non si sono fatti trovare impreparati. Prima è uscito uno dei due clienti scrocconi, che ha raggiunto un furgone parcheggiato a poche decine di metri di distanza ed è salito a bordo. Poi, quasi fischiettando, anche il suo compagno di avventure si è alzato dal tavolo e ha infilato l’uscita del ristorante, ignorando che il personale cinese del locale avesse già organizzato un piano antifuga.

I camerieri hanno preceduto il secondo fuggiasco , che stava raggiungendo con passo rapido il suo amico nel furgone con cui erano arrivati, e si sono piazzati davanti al muso del mezzo: una barriera umana per scongiurare la fuga. Invece i due clienti scrocconi non si sono persi d’animo: il conducente ha ingranato la prima e, pur lentamente, ha cercato di partire per allontanarsi. Nella manovra, inavvertitamente, è però passato con una ruota sopra il piede di un cameriere del ristorante cinese, che ha riportato un trauma non grave. A quel punto, gli scrocconi si sono fermati e, assieme ai lavoratori cinesi, hanno atteso l’arrivo della polizia.

La pattuglia della Squadra volante, coordinata dal dirigente Massimo Imbimbo, è giunta in pochi minuti. Gli agenti hanno ascoltato i camerieri cinesi e i clienti sardi, poi hanno compilato la denuncia. I due uomini sono stati denunciati per insolvenza fraudolenta (per il conto non saldato) e lesioni personali. E ora attendono di essere convocati dalla Procura della Repubblica.

