Vanno in tilt le linee telefoniche  

È passata quasi una settimana ma le linee telefoniche continuano a funzionare a macchia di leopardo. Problemi con la Tim, la Vodafone, con Kena. L’emergenza sembrava essere rientrata ma già nella serata di giovedì la ricezione ha cominciato di nuovo a dare problemi. «Non si tratta solo di cellulari», ha detto il vice sindaco Enrico Melis, «ma anche di linee fisse«. Non sono mancate i problemi in qualche esercizio dove sono presenti le ricevitorie e dove le persone possono pagare le bollette e fare le ricariche telefoniche. Nei giorni scorsi questo tipo di disagio ha interessato la farmacia del paese dove non era possibile pagare con il Pos ed erogare gli altri servizi come l’attivazione della tessera sanitaria. Il problema di linea è perdurato in farmacia anche nella mattinata di ieri: per non creare ulteriore disagio i titolari si sono appoggiati, tramite hot spot, ad un cellulare funzionante. «Oltre al numero verde», ha aggiunto Melis, «non sappiamo come fare per denunciare quanto sta succedendo, è stato fatto un intervento solo dopo una segnalazione da parte dei carabinieri». Una soluzione al problema che è durata veramente poco visto che ieri mattina la situazione era pressoché invariata.

RIPRODUZIONE RISERVATA