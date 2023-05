Vanno a ruba palloncini, patatine e panini alla salsiccia 

Se la passione per il Santo si misurasse con la vendita di gadget (le tazze con Sant’Efisio), palloncini, panini e altri prodotti tipi dell'enogastronomia locale, e gli scontrini di bar e ristoranti, ci sarebbe da stare particolarmente allegri. Chiedere al venditore ambulante che lunedì ha legato i palloncini gonfiati a elio in piazza Yenne raffiguranti personaggi dei cartoon. A mezzogiorno e mezza ne ha venduti «già un bel po’, soprattutto ai turisti ma non solo. Masha va a ruba», dice. «Lavorare in giornate come queste in cui si celebra Sant’Efisio ci consente di portare a casa una cifra che di solito guadagniamo in due mesi», naturalmente rapportata a somme bassissime, dice il titolare Mauro Zedda. «Per questo motivo voglio rivolgere un grazie al Comune di Cagliari che ci ha permesso di lavorare», aggiunge.

Meglio di lui fanno i venditori di panini sistemati in via Roma. L’odore di salsiccia, wurstel e cipolle che impregna l’aria già da metà mattina è un primo inequivocabile segnale che gli affari andranno benissimo: la corsia centrale di via Roma, quella destinata alla circolazione dei mezzi di Arst e Ctm, fino alle 17 è un trionfo di paninoteche e bancarelle. C’è chi vende alimentari e mette in “vetrina” formaggi, salsicce, i dolci tipici. E chi “pezzi” di artigianato, launeddas e strumenti tipici sardi. Dopo il passaggio del Santo davanti al Municipio, con la processione che continua verso Giorgino, all’ora di pranzo ci sono più di cinquecento persone in fila per un panino e una birra. «Non ci sono numeri taglia coda, sarebbero serviti per gestire tutte questa persone», racconta Federica Dessì. «Siamo in fila ma non ho capito se riusciremo a essere serviti».

Nel pomeriggio, smontati i furgoni in via Roma e restituita la corsia ai mezzi pubblici, i camion bar (diversi da quelli della mattina) arrivano in piazza del Carmine dove si svolge la Festa della tradizione: balli, canti, launeddas, accompagnati da patatine fritte, panini e birra. «Se continua così, alla fine della serata non riusciremo a soddisfare tutte le richieste», dice Giancarlo, titolare della paninoteca Fast Food. Alla fine non va esattamente così: alle 22.30 si può ancora mangiare un panino con salsiccia. Ma è comunque una festa anche per gli ambulanti. ( ma. mad. )

