Vanni, il pg: no alla revisione 

Genova. «È vero che ci sono nuove prove, ma queste non sono sufficienti per ribaltare il giudizio della Cassazione». Così il procuratore generale di Genova, Alessandro Bogliolo, ha chiesto al giudice Vincenzo Papillo di rigettare l’istanza di revisione del processo presentata da Paolo Vanni, nipote di Mario Vanni, uno dei condannati per quattro degli ultimi duplici omicidi attribuiti al cosiddetto “mostro di Firenze”, commessi tra il 1982 e il 1984.

La richiesta di revisione era stata avanzata sulla base di nuovi elementi che, secondo la difesa, metterebbero in discussione la ricostruzione ufficiale degli eventi. Ma per la Procura generale le novità portate in aula non sono «idonee a modificare il giudicato». Al termine del confronto tra accusa e difesa, il giudice ha deciso di rinviare la decisione.

