Con oltre mezzo milione di voti Roberto Vannacci tiene a galla la Lega. Matteo Salvini rivendica la sua scelta di puntare sul generale ma fa i conti con un partito che ribolle dopo il calo al Nord, simboleggiato da Pontida, dove dopo vent’anni il sindaco non sarà più leghista. Pesano gli oltre 376mila voti in meno e il sorpasso di FI anche se il leader sottolinea il dato percentuale migliore rispetto alle Politiche di quasi due anni fa: 9,01% contro l’8,79%, effetto dell’astensionismo in crescita. Nel mirino Umberto Bossi. «È più unico che raro un movimento che cresce nonostante il suo fondatore annunci di votare per un altro partito», la stoccata di Salvini. Gli europarlamentari della Lega passano dai 29 del 2019 a 8. «Ci svegliamo al 9%». Per il vicepremier è vinta la scommessa su Vannacci, più di 536mila voti da indipendente, oltre un quarto delle preferenze alla Lega. Per Massimiliano Romeo, il sorpasso di FI induce a «delle riflessioni». Risuona il nome del governatore Massimiliano Fedriga per il post-Salvini.

