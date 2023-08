Vannacci sostituito nell’incarico 

“Il mondo al contrario” è in testa alla vendite su Amazon Italia e resta di tendenza l'hashtag #iostoconVannacci. Ma con buona pace delle opposizioni, che da giorni chiamano in causa Giorgia Meloni, la premier resterà fuori dalla polemica che ha coinvolto i suoi vice - Salvini pro e Tajani contro il generale della Folgore -, il ministro della Difesa Crosetto e diversi suoi colonnelli. Il parà, lusingato dalla telefonata di Salvini, fa sapere di essere stato «contattato da altri esponenti politici. Non farò i nomi, se vorranno lo faranno loro. Ho ricevuto tantissimi messaggi di supporto».

Inchiesta dell’Esercito

L'Esercito ha intanto avviato l'inchiesta interna e il generale di divisione Roberto Vannacci è stato avvicendato nel suo incarico dal generale di divisione Massimo Panizzi. Quest’ultimo mantiene le funzioni di comandante dell'Area territoriale del Comando delle forze operative terrestri e assume anche il comando dell'Istituto geografico militare di Firenze. Questo, «per tutelare sia l'Esercito sia il generale Vannacci», che si è detto «a disposizione per incarichi vari».

L’ironia di Calenda

La polemica non si spegne. «Meloni prova a fare Draghi, Salvini prova a fare Meloni e Alemanno prova a fare Vannacci. Ma se Meloni facesse Meloni, Salvini farebbe il moderato e Alemanno farebbe quello che ha sempre fatto, il nulla: è una specie di gioco delle sedie di destra», twitta il leader di Azione, Carlo Calenda, presagendo seguiti nell'occupare spazi politici a destra del Governo. Magari con una candidatura di Vannacci alle Europee. »L'unico partito cui converrebbe candidarlo è la Lega», sentenzia il sottosegretario azzurro Vittorio Sgarbi.

Salvini leggerà il libro

Intanto Matteo Salvini conferma il proposito di leggere il libro, libero di valutarlo perché non siamo in un regime sovietico o coreano: «Siamo in un Paese libero, in Europa, nel 2023: se a uno non piace un libro non lo compra, se uno non è d'accordo con un’idea la contesta, però il linciaggio, il rogo, lo facevano con la caccia alle streghe qualche secolo fa», spiega. «Per quello che riguarda il dibattito su omosessuali o eterosessuali, ritengo che sia assolutamente superato», aggiunge il vicepremier leghista: «Per me ci sono uomini, donne, ragazzi, ragazze. Poi se uno è omosessuale, eterosessuale, bisessuale, pansessuale, transessuale è una scelta sua, siamo in un Paese libero e ognuno vive la vita privata, la sua sessualità come vuole».

Le parole di Crosetto

Crosetto commenta: «Rifarei tutto perché il ministro della Difesa, di tutti i cittadini italiani e di tutti i militari, doveva agire così. Non ho parlato e non mi sono mosso da politico ma, trattandosi di una cosa che toccava il mio ministero, da rappresentante delle istituzioni. Non considero amico nessuno di quelli che hanno parlato di me, mistificando la realtà e senza nemmeno capire che io non parlavo della libertà di opinione di una persona, ma di rispetto delle regole e delle istituzioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA