Vannacci sospeso, i ministri litigano 

Prima l’inchiesta della procura militare per le sue spese a Mosca, poi quella della Procura romana per istigazione all’odio per alcune frasi del suo libro “Il mondo al contrario” e ora undici mesi di sospensione per il generale dell’Esercito Roberto Vannacci, con dimezzamento dello stipendio e detrazione di anzianità.

«Atti tecnici»

E quest’ultimo provvedimento ha scatenato la reazione stizzita di Matteo Salvini e un violento botta e risposta tra il leader della Lega, nonché ministro delle Infrastrutture, e il suo collega della Difesa Guido Crosetto (FdI). «Siamo al ridicolo – scrive Salvini – una inchiesta al giorno: quanta paura fa il generale? Viva la libertà di pensiero e di parola, viva le Forze Armate e le Forze dell’Ordine». Crosetto replica che la sospensione è il frutto di un procedimento partito «mesi fa». Atti che avvengono «in modo automatico e che sono totalmente esterni dall’input dell’autorità politica perché partono da un’autorità tecnica. Per quanto mi riguarda tra un po’ finirò le guance da porgere».

La querela di Egonu

L’inchiesta disciplinare, disposta da Crosetto il primo dicembre, si è conclusa il 15 febbraio e la sospensione è stata poi notificata il 27: «Una relazione ha stabilito la fondatezza degli addebiti - spiegano da via XX settembre - ed è stata inviata al ministro che dopo un ulteriore vaglio del suo staff, basato su quanto stabilito dal quadro normativo, ha decretato la sanzione del militare». Sanzioni che, viene aggiunto, «non compromettono in alcun modo i diritti civili e politici del militare sanzionato, compresa l’eventuale candidatura per le consultazioni elettorali di qualsiasi tipo». La pubblicazione di quel libro secondo la Difesa ha denotato «carenza del senso di responsabilità» e creato una «lesione al principio di neutralità/terzietà della Forza armata», con «possibili effetti emulativi dirompenti e divisivi nell’ambito della compagine militare». E intanto la campionessa di volley Paola Egonu si è opposta all’archiviazione della sua querela contro Vannacci, che nel “Mondo al contrario” sosteneva: «I suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità».

La pelle nera

Ma il generale tira dritto: continuerà ad «andare avanti e a rivendicare la libertà di espressione». Quanto alla corsa alle Europee resta vago: «In undici mesi c’è il tempo per riflettere su tante cose e anche su quella dell’invito alla candidatura offerto dalla Lega che, l’ho già detto, sto valutando. Ma al momento non sciolgo la riserva». La sospensione, contro la quale Vannacci farà ricorso al Tar, finirà negli atti dell’indagine per istigazione all’odio razziale. Sotto la lente i passaggi in cui Vannacci definisce «non normali» gli omosessuali o racconta quando a Parigi sfiorò furtivamente la mano di un nero perché lo incuriosiva la consistenza della sua pelle. Di tutt’altro genere l’inchiesta sulle spese di Mosca, in cui si ipotizzano indennità per i familiari percepite illecitamente (moglie e figlie non sarebbero state a in Russia nel periodo considerato) e rimborsi per l’organizzazione di eventi e cene che in realtà non si sarebbero svolti.

