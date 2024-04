Vannacci shock: «Per i disabili classi separate» 

Dalle classi per disabili a Benito Mussolini «statista», fino agli italiani che «hanno la pelle bianca». Il generale Roberto Vannacci, fresco di candidatura con la Lega, è di nuovo al centro delle polemiche. «La destra ora propone classi separate per disabili. Poi cosa? Mettiamo loro una fascia al braccio?», accusa il Pd. Il disagio è palpabile, sia dentro il partito di Matteo Salvini, sia tra i suoi alleati. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, deve ricordare le politiche concrete messe in campo per l’inclusione dei disabili. Il titolare dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, fa notare come Vannacci non sia della Lega: le sue posizioni? «Non condivido», risponde tranchant. «Elucubrazioni da Capitan Fracassa di cui non si sentiva proprio il bisogno», sferza l’azzurro Paolo Barelli. Così, dopo ore di polemiche, interviene sui social il diretto interessato: «Il titolo», degli articoli “incriminati” «snatura completamente le mie parole con cui asserisco con vigore che i disabili hanno bisogno di attenzioni peculiari e aiuti supplementari e non che vanno separati. La campagna elettorale è iniziata!». Un post cancellato poco dopo e rimpiazzato con la frase «Gli articoli vanno letti senza fermarsi ai titoli». Le Lega, che già deve fronteggiare malcontenti interni per la candidatura del generale, prova ad arginare: Vannacci «è un candidato indipendente che potrà portare il proprio contributo e raccogliere voti di opinione fuori dal tradizionale bacino» del partito. Gli alleati si interrogano ma, intanto, sono costretti a commentare, a prendere posizione. «Siamo agli antipodi», dice da Pescara il ministro dello Sport Andrea Abodi.

