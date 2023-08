Vannacci parla di Egonu e Zuppi interviene sul razzismo  

Tiene ancora banco la vicenda di Roberto Vannacci. La riaccende lo stesso generale con un video in cui parla della pallavolista Paola Egonu: «Quando vedo una persona che ha la pelle scura non la identifico immediatamente come appartenente all'etnia italiana: non perché sono razzista, ma perché da ottomila anni l'italiano stereotipato è bianco». Ed è subito polemica. Forse casualmente nella stessa giornata, a fare da contraltare a Vannacci è il cardinale Matteo Zuppi che, ricordando don Minzoni, ripete: «Il fascismo è disprezzo dell'altro e del diverso».

Vannacci, nella videointervista, dice anche: «Se si va in Papua Nuova Guinea e si chiede di disegnare una persona italiana, la disegnano con la pelle bianca». Non c'è alcun riferimento diretto al generale, nel discorso del cardinale Zuppi, ma durante la messa ad Argenta - nel centenario del martirio di don Giovanni Minzoni - arriva l'affondo: «Don Minzoni è stato ucciso dalla violenza fascista e dalle complicità pavide di chi non la contrastò. Fascismo, che assume colori diversi, sistemi e burocrazie di ogni totalitarismo e diversi apparati, significa il disprezzo dell'altro e del diverso, l'intolleranza, il pregiudizio.

Intanto Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier, dopo la telefonata di solidarietà a Vannacci non cita il generale, ma da Instagram innesca nuove polemiche. «Da tifoso di calcio, ma soprattutto da italiano, dico grazie a queste società», riferendosi ai club calcistici di Serie B Feralpisalò, Südtirol e Cosenza, scesi in campo nella prima giornata di campionato con undici titolari italiani. E mentre il generale ribadisce di non escludere una sua discesa in campo, Francesco Storace smentisce di aver coordinato qualsivoglia operazione politica legata al generale dalle pagine del quotidiano Libero. «La realtà romanzata al mondo nel retroscena inventato è che oggi Alemanno e Storace vogliono cimentarsi in una nuova, perigliosa avventura. Dove? Quando?».

