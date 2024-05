«Vannacci macchia  la divisa dei militari» 

Scontro a distanza fra Roberto Vannacci e il tenente colonnello Gianfranco Paglia, consigliere del ministro della Difesa Guido Crosetto. A Zona Bianca, su Rete4, Paglia ha sostenuto che il generale, sospeso dal servizio e ora candidato con la Lega alle Europee, con il suo libro «ha macchiato l'uniforme, e noi militari non possiamo permettercelo». "Il mio dovere - ha aggiunto Paglia - è spiegare all’Italia tutta che il pensiero Vannacci non è il pensiero della Difesa». «Io non ho visto la tv ma mi faccio una domanda - la replica di Vannacci su Facebook - Parlando in Uniforme esprimeva un suo parere personale o quello dell'Istituzione a cui appartiene? Perché io, per aver scritto un libro a titolo personale nel mio tempo libero, sono stato accusato e sospeso anche per aver suscitato l’associazione tra l’autore e le idee dallo stesso espresse all’Istituzione di appartenenza! Ma non mi preoccupo… si tratta di un fuoco di PAGLIA!».

In sedia a rotelle per le ferite riportate in battaglia, capitano del gruppo sportivo paralimpico della Difesa, in tv Paglia ha detto: «Siamo lontano anni luce, non per niente è sospeso 11 mesi, perché i suoi discorsi sono stati divisivi per tutti. A noi non interessa ciò che i nostri soldati fanno in camera da letto, o che colore di pelle hanno. Ciò che conta è servire il Paese nel miglior modo possibile, onorare il giuramento alla Repubblica».

