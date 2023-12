Vannacci, licenza al primo giorno 

Non è stato un gran benvenuto quello che ha accolto ieri mattina il generale Roberto Vannacci: appena messo piede nel suo nuovo ufficio al Comando delle forze operative terrestri, a Palazzo Esercito, i suoi superiori gli hanno notificato l’avvio dell’inchiesta per accertare se la pubblicazione del suo libro comporti infrazioni disciplinari, dopo l’ok del ministro della Difesa Guido Crosetto alla richiesta del capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale Pietro Serino. C’è anche l’espulsione dal servizio tra le possibili misure, se dovesse essere riscontrata una “grave mancanza disciplinare” o una “grave inadempienza ai doveri del militare”.

L’autore di “Il mondo al contrario” si è comunque messo in licenza per un mese. «Motivi familiari», ha spiegato. Che non gli impediranno di partecipare alle prossime tappe del tour di presentazione del libro, che ha superato le 200mila copie vendute. Intanto l’alto ufficiale non snobba i corteggiamenti della politica, con la Lega in prima fila. «Non mi precludo nulla», la sua frase ricorrente, pronunciata anche in questi giorni. Peraltro quella del libro non è la prima grana tra il parà e i vertici del ministero: quattro anni fa aveva aveva presentato un esposto alla procura di Roma e a quella militare per denunciare l’esposizione all’uranio impoverito dei militari italiani in Iraq.

La commissione

Domenica il generale si era detto soddisfatto per «l’incarico prestigiosissimo» assegnatogli, mentre Crosetto puntualizzava: «Non è stato promosso né retrocesso», ma gli è stato affidato «un incarico di staff, evitando di attribuirgli incarichi di comando o con visibilità e/o proiezione esterna». Sembrano diversi gli elementi al vaglio della commissione presieduta dal generale Mauro D’Ubaldi, a cominciare dal fatto che i contenuti del libro non erano stati preventivamente sottoposti alla valutazione dei vertici militari. L’Esercito fa riferimento agli articoli 552 e 553 del Codice dell’ordinamento militare sulle “inchieste su eventi di particolare gravità o risonanza”. Tra questi rientrano “gli accadimenti che potrebbero avere riflessi negativi sull’opinione pubblica per la loro delicatezza”. In pratica, Vannacci potrebbe aver messo in cattiva luce Esercito e Difesa.

RIPRODUZIONE RISERVATA