Vannacci evoca Salò: «La “Decima” sulla scheda» 

Nuovo caso Vannacci sulla campagna per le Europee. In uno spot elettorale il generale invita a mettere una “decima” sulla scheda elettorale. Il riferimento all’unità militare che nella Repubblica sociale collaborò con i nazisti, la X Mas, fa insorgere le opposizioni e spinge a prendere le distanze anche “Noi Moderati” di Maurizio Lupi, mentre la Lega difende il proprio candidato. Nel video il generale, in piedi e con il tricolore che sventola alle spalle, si rivolge agli elettori: l’8 e il 9 giugno «sull’apposita scheda fate una “decima” sul simbolo della Lega - dice incrociando le dita ad X - e scrivete “Vannacci” e li travolgeremo tutti con una valanga di voti. Per cambiare questa Europa che non ci piace». Un atto «assurdo e inaccettabile che offende profondamente la memoria storica e il rispetto per le vittime del nazifascismo», attacca il deputato di Avs Angelo Bonelli. «Vannacci getta la maschera ed evoca la Repubblica sociale», dice dal Pd Piero De Luca mentre il leader di +Europa Riccardo Magi ricorda che «la legge italiana vieta l’apologia di fascismo». Ma Matteo Salvini: «Il fascismo è morto e sepolto nel Novecento, fortunatamente come il nazismo e come il comunismo. Eppure qualcuno perde tempo su Salvini o su Vannacci».

