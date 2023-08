Vannacci dice sì alla kermesse “La Piazza”, poi fa retromarcia  

Alla fine Vannacci ha deciso di non partecipare. Il generale, al centro di un vortice di polemiche per le affermazioni ritenute omofobe e razziste contenute nel suo libro “Il mondo al contrario”, era stato invitato ad aprire la serata del 27 agosto della kermesse di Affari italiani “La piazza, il bene comune” a Ceglie Messapica, nel Brindisino. Dopo aver dato una disponibilità di massima, ha deciso di declinare l'invito avendo solo in un secondo momento capito che era «un’iniziativa che, pur promossa da associazioni, ha una connotazione politica». Vannacci dice di non essere stato a conoscenza che a condividere il palco con lui sarebbero stati i big della politica, dal ministro degli Affari Europei, Raffaele Fitto, ai vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani.

Eppure, proprio questa circostanza sembra aver creato imbarazzo tra gli organizzatori, attenti a specificare che la sua partecipazione sarebbe stata in videocollegamento e non in presenza.

La notizia del suo intervento aveva creato scompiglio anche a Ceglie Messapica, dove la consigliera comunale Isabella Vitale, dell’opposizione, aveva fatto «protocollare una richiesta al sindaco» per il ritiro di quindicimila euro dati dal Comune alla kermesse.

Non è escluso che dietro la scelta del generale ci sia stata un'opera di moral suasion a più livelli. Bisogna ricordare che il generale, pur destituito dalla carica, non è stato radiato e deve continuare ad attenersi ai codici dell'Esercito. Vannacci ha spiegato che non parteciperà all'iniziativa per evitare connotazioni politiche, ma non è bastato a evitare che ciò fosse letto come un avvicinamento ulteriore alla sua discesa in campo. Negli ultimi giorni era stato privatamente corteggiato da più partiti: prima l'invito ufficiale in Forza Nuova, poi l'ipotesi - negata dai diretti interessati - di un possibile movimento «a destra della destra». Tra le fila della sinistra, invece, l'idea di vederlo in politica non piace affatto.

