Vannacci-Bersani, il duello continua 

Pietrasanta. «Non l'ha detto il medico di svendere la cittadinanza. Io dico: non diamola a nessuno, aspettiamo di vedere chi se la merita, stabiliamo un percorso duro, lungo, che dimostri l'accettazione integrale dei doveri della nazione e degli interessi nazionali». Il generale Roberto Vannacci, ora deputato europeo della Lega, interviene con ruvidezza nel dibattito agostano sullo ius scholae. E dal palco della Versiliana a Marina di Pietrasanta rilancia la lite con l'ex segretario dem Pierluigi Bersani sulla querela: «Posso ritirarla, ma Bersani si deve scusare pubblicamente - detta le condizioni Vannacci - e fare una donazione a un'associazione di militari e poliziotti. Non è tollerabile l'uso di un linguaggio offensivo sul piano personale, che rischia di legittimare e incentivare violenze verbali estranee al dibattito civile», ha detto riferendosi alle parole dell’ex segretario del Pd pronunciate a settembre di un anno fa alla festa dell'Unità a Ravenna. Ma Bersani, disposto ad affrontare un processo per diffamazione aggravata, non demorde: «Quando Vannacci avrà chiesto scusa a ebrei, femministe, omosessuali, neri e a tutti gli “anormali” del mondo, avrà anche le mie scuse». Vannacci ha replicato: «Lui è liberissimo di esprimere quello che vuole su di me, ma rimanendo continente, nei limiti, altrimenti non va bene».

