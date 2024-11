Vannacci alla Fiera Ma fuori è protesta 

La prima volta di Roberto Vannacci alla Fiera è una prova superata per l’eurodeputato della Lega. Erano in 500 ad ascoltare il generale che ha posizioni pesanti e fortemente conservatrici su migranti e omossessuali soprattutto. Ma fuori dal Padiglione D, l’accoglienza non è stata tenera: una trentina di giovani ha portato in giro lo striscione “Vannacci stai attento, ancora fischia il vento”. Tutto in rosso. E più sotto, in nero: «Lega la Lega». Non sono mancati nemmeno cori contro i poliziotti, in assetto antisommossa.

Proprio per gli agenti la serata è stata di massima allerta. Dal piazzale dei Centomila, dove la Questura aveva autorizzato il presidio, i manifestanti si sono prima avvicinati alla Fiera (lato Coni), raggiunta passando da Su Siccu. Poi lo spostamento verso Piazzale Marco Polo. Dentro il Padiglione D anche i maggiorenti del Carroccio: da Michele Pais ad Alessandra Zedda, da Alessandro Sorgia e Michele Ennas.

