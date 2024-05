Vangelo secondo Zucca 

Oggi a “La Strambata”, alle 12.30 su Radiolina e alle 21 su Videolina con Massimiliano Rais, al centro dell’attenzione i 50 anni dal referendum sul divorzio, il no che ha cambiato l’Italia, con il contributo della storica Lucia Bonfreschi. Poi il cinema con il regista Paolo Zucca (nella foto) al cinema dal 23 maggio con il suo nuovo film “Vangelo secondo Maria”. Rita Grazietti, responsabile dell’associazione Salute Donna per la sezione Sardegna, presenta un’iniziativa che si svolge a Cagliari per la prevenzione oncologica. Infine, la storia di Ben Dj, tunisino di nascita e italiano d’adozione, artista che anima feste e serate danzanti in giro per il mondo, e le novità dal web con Enzo Asuni, social media manager del gruppo L’Unione Sarda.