Vanessa Ballan denunciò un altro stalker  

Treviso. Sono arrivate oltre 500 persone nel duomo di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, per partecipare a una veglia in ricordo di Vanessa Ballan, la 27enne di Riese Pio X uccisa il 19 dicembre nella sua casa da Bujar Fandj, 41 anni, di Altivole. L'uomo è stato arrestato alcune ore più tardi e adesso è rinchiuso nel carcere di Treviso.

«Non possiamo cambiare il passato, ma possiamo costruire un futuro migliore», ha detto il parroco di Castelfranco don Claudio Bosa invitando tutti i presenti a trovare la «forza per non voltare la testa». Al momento di raccoglimento hanno presenziato, tra gli altri, anche i genitori della donna e il compagno, il 28enne Nicola Scapinello che, rincasando poco dopo mezzogiorno, aveva trovato il corpo di Ballan.

Fandj era stato denunciato da Ballan alla fine dello scorso ottobre per stalking e minacce e accusato di aver ricattato la donna facendo leva su alcuni video ripresi nel corso di momenti di intimità tra i due, essendo gli stessi coinvolti in una relazione sentimentale clandestina durata circa due anni e interrotta per volontà della giovane la scorsa estate.

Nel 2021 Ballan aveva denunciato per molestie un'altra persona dalla quale sarebbe stata aggredita nel parcheggio del supermercato.

RIPRODUZIONE RISERVATA