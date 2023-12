Vanessa Ballan, caso sottovalutato 

Treviso. Verso le 19 ha chiamato il 112 utilizzando un cellulare privo di scheda sim, confermando di essere l'uomo che aveva ucciso Vanessa Ballan, e assicurando che si sarebbe costituito l'indomani. All'uscita dalla doccia, mentre stava probabilmente progettando di scappare all'estero, Fandaj Bujar, 41 anni, cittadino kosovaro di Altivole (Treviso), gli uomini dell'Arma li ha trovati ad attenderlo. L'accortezza di usare un cellulare non rintracciabile non è servita perché da ore i militari tenevano d'occhio la palazzina.

Titolare di una piccola impresa edile, al suo nome erano arrivati piuttosto rapidamente, perché l'unica persona che avrebbe potuto avere un movente contro la giovane 27enne, madre di un bambino di quattro anni ed in attesa, di un secondo figlio. Non è escluso che sapere della nuova gravidanza possa aver acuito il risentimento provato, e nato nel momento in cui era stato lasciato, alla fine di agosto. Da lì una lunga serie di persecuzioni e minacce. Bujar aveva avvertito Vanessa che avrebbe diffuso sui social un video che la smascherava. Per Ballan, convivente con il compagno, Nicola Scapinello (28) e un figlio, era una prospettiva inaccettabile, al punto di farla decidere, il 26 ottobre, di denunciare lo stalking. È stato Scapinello a indirizzare gli inquirenti sulla giusta strada giusta. Bujar aveva già provato a scavalcare la recinzione di casa ma dopo la denuncia le minacce erano sparite.

Forse anche per questa circostanza, di cui la magistratura era a conoscenza, dopo il sequestro del telefono con le immagini per ricattare la donna, non si è ritenuto di adottare altre misure restrittive della libertà. «La valutazione fatta - ha ammesso il procuratore di Treviso Marco Martani - era di non urgenza».

Il modo con cui ha messo in pratica il delitto, invece, lascia intendere che il gesto fosse stato premeditato.

