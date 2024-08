Vandalo in skate al Bastione 

Il video, caricato e pubblicato su Youtube e Instagram, inizia con un giovane in skate: lo scenario è quello del bastione di Saint Remy. Un’acrobazia, il salto e l’atterraggio su una seduta in marmo. La tavola, con il peso del ragazzo sopra, sfonda la lastra in cinque parti. E non è l’unico sfregio nei due minuti di immagini montate e trasmesse sul canale Youtube “KorPow” e sulla pagina Instagram con lo stesso nome. Perché ci sono due passaggi di imbrattamento di un muro e di uno degli arredi di via Dante. Così il tour in città di almeno tre giovani polacchi (almeno secondo le informazioni reperibili sui social), pur non raccogliendo particolari consensi tra visualizzazioni, commenti e reazioni, si trasforma in un manifesto di volgarità (in surf, uno dei “protagonisti” si denuda) e vandalismo. E non è escluso che possano scattare anche delle querele da parte del Comune per i danneggiamenti. Anche perché, oltre ai profili social, nel video i giovani sono ben identificabili.

Le immagini

Non è chiaro quando siano stati girati i video e a quando risalgano anche i danneggiamenti. Quanto pubblicato sui social sembra però risalire davvero a qualche giorno fa. Nelle immagini caricate venerdì con il titolo “Cagliari korpow tour”, purtroppo le bellezze di Cagliari e gli scorci della città, oltre alle acrobazie sportive in skate e sulle tavole da surf nel mare del litorale, passano in secondo piano proprio a causa degli atti vandalici. In particolare, come hanno notato subito alcuni “utenti” dei social, l’avvio del video con la distruzione di una delle sedute in marmo del Bastione. E poi, proseguendo con le immagini, gli altri due sfregi: con le bombolette, i “turisti” sportivi hanno lasciato la firma su un muro e in uno degli arredi di via Dante.

Il tour

Così un video che potrebbe essere anche uno spot per la città rischia di trasformarsi un’autodenuncia per vandalismo e imbrattamento. Il Bastione di Saint Remy, molte volte sfregiato in passato e trascurato, diventa teatro delle acrobazie in skate. Poi si passa in qualche zona di campagna per poi trasferirsi al mare, per le riprese delle azioni sulla tavola da surf e dell’esibizione da censurare. E ancora in città, attorno alla Mem trasformata in skatepark con tanto di “cinque” a una signora cagliaritana. Sempre sulla tavola, passaggi in centro e poi a Buoncammino. L’immancabile birra Ichnusa per un brindisi, le esibizioni in via Dante e nelle gallerie Ormus, con quella che sembra anche una discussione con un abitante infastidito. E il finale, con una cena all’aperto.

Visibilità

Come detto, le visualizzazioni sul canale Youtube non sono molte: a ieri sera erano meno di 300. E i commenti, pochi, non positivi. Anche su Instagram le reazioni non sono numerose. E tra i protagonisti, si scopre che in passato sono stati più volte a Cagliari, sempre con lo skate, in più quartieri ma anche in diverse parti del litorale. Insomma non turisti per caso, ma frequentatori abituali della città. Peccato per quelle immagini della seduta del Bastione mandata in pezzi e per mura e arredi imbrattati, in contrasto con quella che sembra una passione per Cagliari. (m. v.)

