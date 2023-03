Vandalo con moglie e figli al seguito 

Ha notato un’auto che a suo avviso era posteggiata male e gli impediva di parcheggiare dove avrebbe voluto. Così, nonostante a bordo avesse la moglie e i figlioletti, è sceso dalla sua utilitaria con un coltello in mano e ha squarciato gli pneumatici anteriori dell’auto di un pensionato in sosta in quel punto dal giorno prima.

La denuncia

Il responsabile, un 40enne di Assemini, non aveva però fatto i conti con il capillare sistema di videosorveglianza installato dall’amministrazione comunale di Monserrato che ha consentito ai carabinieri della stazione di dare dare un nome ed un volto al presunto autore del gesto vandalico a tempo di record.L’uomo, disoccupato e incensurato, deve ora rispondere di danneggiamento aggravato. Quanto prima l’indagato sarà convocato dal magistrato assieme al suo legale di fiducia. Nell’occasione potrà anche raccontare la propria verità sul grave e incomprensibile episodio.

L’inchiesta è scattata con la denuncia-querela formalizzata ai carabinieri di Monserrato da un 65enne pensionato che una settimana fa si è recato nel punto dove aveva parcheggiato la sua auto, una Fiat Stilo. Grande è stata la sua sorpresa quando ha notato le gomme anteriori letteralmente squarciate, probabilmente con un coltello. Ovviamente gli investigatori hanno subito pensato di esaminare le immagini di una telecamera piazzata nelle vicinanze dell’area dove giorni prima la vittima aveva parcheggiato la sua macchina.

Il filmato