Vandalizzato il presepe in parrocchia 

Il presepe della parrocchia di Sant’Antonio a Villacidro è stato vandalizzato nella notte della vigilia di Natale e l’episodio ha suscitato indignazione tra i cittadini. Sono diversi i danni riportati: oltre alle decorazioni luminose rovinate, le statuette sono state pesantemente danneggiate. Gesù Bambino è stato trovato senza un braccio e una gamba e l’angelo ha perso le ali. Inoltre, il bue è stato scheggiato sulla testa e a un’altra figura è stata rotta una gamba.

L’omelia

Il parroco don Massimo Cabua, durante la messa di Natale, ha espresso il suo dispiacere per l’accaduto: «Sono molto dispiaciuto per ciò che è successo», ha detto dal pulpito. Dopo la scoperta il presepe è stato rimosso e su un cartello affisso all’albero davanti al luogo in cui era stato allestito il presepe, il parroco ha lasciato un messaggio: «Dopo i ripetuti atti di vandalismo che hanno devastato il presepe, rompendo anche alcune delle principali statue, dobbiamo prendere la triste decisione di smantellarlo anzitempo». Nel testo ci sono anche riferimenti ad altre situazioni spiacevoli avvenute sempre nei pressi della parrocchia e viene sottolineato come spesso «la piazza venga resa un immondezzaio» e come alcune persone abbiano utilizzato «il viottolo come una latrina, urinando sull’ingresso del centro pastorale». E ancora: «Le statue si possono ricomprare e il presepe si può fare in altri luoghi, ma l’amarezza nel constatare che i nostri giovani non sono in grado di usare le loro dirompenti energie in qualcosa di buono e creativo resta».

I fedeli

Non sono tardati ad arrivare anche i messaggi dei cittadini di Villacidro che hanno espresso la loro indignazione anche sui social. «Le cose che non vorresti raccontare - tristezza infinita, senza fare polemiche - solo un invito a riflettere», ha scritto una residente, mentre un’altra ha commentato: «Mi dispiace tantissimo per ciò che è successo. Ma è da tanto che grido del degrado nelle piazze. Siamo stati giovani anche noi, ma non ci siamo mai permessi di fare atti vandalici a questi livelli».

L’episodio non sembra essere isolato e la speranza di molti è che l’accaduto possa diventare occasione per riflettere e migliorare: «Spero e prego per voi che possiate cambiare rotta e decidere finalmente di riscattare quell’idea negativa che continuamente trasmettete di voi stessi - personalmente sono convinto che voi valete molto di più!», ha concluso così il suo messaggio don Massimo che – contattato al telefono – sulla vicenda non ha voluto aggiungere nulla.

