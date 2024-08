Vandalizzato il murale di Egonu, è polemica 

Le immagini di Parigi riverberano sui muri di Roma. L'Italia olimpica e multietnica della pallavolo finisce sul murale dedicato alla campionessa Paola Egonu. Ma è l'atto vandalico che deturpa l'opera “antirazzista” della street artist Laika, a riaccendere un dibattito antico: quello sulla modificare della legge sulla cittadinanza. Sport e arte si intrecciano, ma è la politica a cogliere la palla al balzo. A partire dalla segretaria del Pd Elly Schlein: «Per noi - scrive - chi nasce o cresce in Italia è italiana o italiano e continueremo a batterci per cambiare la legge». Il riferimento è allo Ius soli, modello di cittadinanza sostenuto dal Pd che divide i poli.

Mani ignote

Le polemiche, come si è detto, vengono alimentate dal caso del murale romano, intitolato “Italianità”, che mostra Paola Egonu in azione: un modo per celebrare lo storico oro olimpico e rilanciare la lotta a razzismo. Ma dura solo 24 ore: nella notte tra lunedì e martedì l'opera di Laika, realizzata sul muro di fronte alla sede delle federazioni sportive, è stata vandalizzata ridipingendo di rosa la pelle della campionessa italiana.

L'affronto ha scatenato la condanna bipartisan, dal ministro degli Esteri Antonio Tajani alla stessa Schlein. Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha rinnovato l'abbraccio dato alla pallavolista a Parigi con uno che «oggi vale ancor di più», come ha scritto lui stesso sui social.

L'artista che ha realizzato l'opera prepara la sua personale reazione ed è pronta a dipingere l'intero muro: «Il razzismo - scrive sui social - è un cancro brutto da cui l'Italia deve guarire». Intanto però un ignoto passante ha già ripristinato, almeno in parte, l’opera danneggiata: con un pennarello nero ha “ripassato” le parti del corpo di Egonu che erano state corrette in rosa. Ha anche aggiunto la frase “Grazie Laika”, come riconoscimento all’autrice del murale originale.

Il dibattito

L’episodio sarà presto dimenticato, resta però la difficoltà, per la politica, di trovare un accordo sul tema della cittadinanza. La legge in vigore, del 1992, prevede che «lo straniero che sia nato in Italia» possa diventare cittadino italiano «a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età». Un impianto che secondo le opposizioni è «fuori dal tempo».

Il Pd spinge per lo Ius soli, secondo cui la cittadinanza può essere acquisita per il fatto di essere nati sul territorio italiano. Posizione sostenuta senza tentennamenti da Avs, Azione e +Europa. Quest’ultimo partito, annuncia il leader Riccardo Magi, lavora a un quesito referendario per modificare la legge in direzione dello Ius soli. Iniziativa che trova il favore della deputata del Pd Laura Boldrini. In Parlamento ci sono già varie proposte delle opposizioni per rivedere la legge sulla cittadinanza. Ma il loro cammino non si preannuncia facile. Ai rinnovati appelli, il centrodestra chiude già le porte: «Queste Olimpiadi hanno dimostrato che lo Ius Soli non serve», taglia corto Luca Toccalini della Lega. No anche da Forza Italia: «Siamo contrari perché è una misura che incentiva lo sbarco clandestino», dichiara il senatore Pierantonio Zanettin. E dalle parti di FdI si ribadisce una posizione da sempre contraria allo Ius soli.

