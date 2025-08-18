Vandalizzato il monumento ai marinai 

Che il tratto quartese del Poetto la notte sia terra di nessuno non è certo una novità tra risse e bivacchi ma negli ultimi giorni i vandali si sono scagliati anche contro il monumento in memoria dei marinai quartesi caduti nelle due guerre mondiali nella piazza dedicata al marinaio Luigi Olla, realizzato anni fa per iniziativa dell’associazione nazionale Marinai d’Italia, di fronte alla Bussola. Prima hanno colpito e divelto una colonnina che delimita lo spazio, poi nella notte tra domenica e lunedì hanno distrutto il pennone dove viene issata la bandiera.

«E non solo», dice il presidente del gruppo Animi Quarti Giuseppe Cadeddu, «per divertirsi hanno usato un pezzo di compensato come fosse uno skateboard ed è così che scivolando hanno distrutto la colonnina che delimita il monumento. Questo continuo ripetersi di atti vandalici deve cessare. La nostra amministrazione a cui abbiamo affidato il nostro monumento, deve intervenire magari anche con una video sorveglianza».

Il pennone poi, «è parte integrante del monumento dove issiamo la nostra bandiera, il tricolore, almeno tre volte l’anno con una cerimonia solenne per i caduti del mare. Ci sentiamo impotenti davanti a questi atti vandalici e crediamo anche sia necessario sistemare le telecamere per preservare i monumenti».

