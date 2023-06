Vandalizzato il defibrillatore 

Danneggiato con un pugno il defibrillatore semiautomatico posizionato in piazza Gramsci a Villasimius. Il responsabile – filmato dalle telecamere di videosorveglianza del Comune – è un ragazzo che ha agito in solitaria alle 3 del mattino. «L’identificazione è in corso», spiega il comandante della polizia locale Pier Luigi Casu: «Si presume sia un lavoratore stagionale arrivato da fuori». Il ragazzo, sempre in base alle immagini, subito dopo aver sferrato il pugno si sarebbe fatto male. Rischia una denuncia per danneggiamento.

Il defibrillatore è stato donato alla comunità dall’associazione Costa Sud Est su indicazione dei familiari di Giovanni Fadda, morto in un incidente nel 2021.

Non è il primo episodio del genere a Villasimius: quasi sempre i responsabili sono stati identificati grazie al sistema di videosorveglianza gestito dalla polizia locale. (g. a.)

