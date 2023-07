Vandalizzato il citofono di Casa Ofelia 

Il portone di Casa Ofelia, situato in via Parrocchia, è finito nel mirino dei vandali. La segnalazione arriva direttamente dal presidente della Pro Loco, Mario Ziulu. «Mi sono accorto che la vernice protettiva in più punti sta andando via. Poi, controllando meglio, ho avuto un’altra brutta sorpresa. Il citofono non funziona più, perché è stato sfasciato e vandalizzato da alcuni incivili».

Insomma alcuni piccoli problemi che però complicano la fruibilità di uno dei posti più visitati e frequentati dai sestesi. C’è anche chi punta il dito contro i tanti manifesti attaccati al portone; non lo danneggiano, ma ne rovinano un po’ l’estetica, dato che vuole ricordare gli antichi portoni in legno delle case campidanesi; c’è chi propone una bacheca. Per quanto riguarda i danni al citofono e alla porta il Comune è già stato informato e a breve dovrebbe rimediare.

