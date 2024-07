Vandalizzato il canestro del campo di via Marconi 

«Un danno per tutta la comunità, ma soprattutto per chi utilizza il campo da basket ogni sera e si diverte. È un gesto vile. Appena ho saputo quanto accaduto, ho parlato con l'assessora allo sport Giorgia Massa per ripristinare il canestro affinché il campo fosse nuovamente utilizzabile». Così il consigliere Filippo Usai dopo il danno al campo di via Marconi a Guspini denunciato sul profilo social dell’evento Street Fest. «Il canestro rotto è stato smontato e l’ufficio tecnico sta provvedendo ad acquistarne uno nuovo, con la speranza che non accada di nuovo. Chiediamo più rispetto affinché tutti possano giocare nelle migliori condizioni», dice l’assessore ai lavori pubblici Marcello Serru.

