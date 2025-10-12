Vandalizzati i raccoglitori degli abiti usati 

Una montagna di abiti sparsi sul marciapiede, con scarpe finite nei cespugli e sotto le panchine. È la scena che si è trovato davanti chi ieri si è trovato a passare in piazza Efisio Puddu, di fronte al quartiere fieristico. Alcuni cassonetti per la raccolta degli indumenti sono stati rovesciati, con sacchi e vestiti di ogni tipo riversati a terra. Opera probabilmente di vandali.

Non è la prima volta che i raccoglitori vengono presi di mira dagli incivili: spesso infatti vengono utilizzati impropriamente, tra buste traboccanti di rifiuti e un incontrollato abbandono e accumulo di materiali al loro interno ed esterno. In alcune zone della città sono diventati vere e proprie discariche, attorno alle quali vengono lasciate buste di indifferenziato o materiali ingombranti. La questione era finita anche in un’interrogazione in Consiglio comunale alla quale l’assessora Luisa Giua Marassi aveva replicato assicurando che «i contenitori vengono svuotati regolarmente ma purtroppo sono oggetto di atti vandalici da parte di persone che riescono ad estrarre i sacchi per recuperare materiale vendibile. Abbiamo un sistema di telecamere che periodicamente spostiamo e alcuni autori di questo genere di abbandoni sono già stati individuati». Sarà così anche stavolta?

