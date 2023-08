Vandalizzati i contenitori degli abiti usati 

Sono ancora nel mirino di vandali e balordi i contenitori per la raccolta degli abiti usati distribuiti nelle varie zone della città.

Se prima ci si limitava, si fa per dire, a gettarvi all’interno umido e altri rifiuti, già da qualche tempo alcune persone si introducono al loro interno per frugare tra scarpe e vestiti lanciando poi per strade e marciapiedi quello che non interessa.

Nei giorni scorsi davanti al cimitero in via Marconi, i contenitori sono stati distrutti e gettati nelle aiuole e gli abiti sparsi ovunque. Ad accorgersi di quanto era successo sono stati gli operai della ditta che si occupa della manutenzione del verde pubblico in città che hanno subito allertato gli agenti della Polizia locale. Da qui un sopralluogo sul posto assieme ai funzionari comunali.

Dal giorno della loro sistemazione in diverse zone del centro e del litorale, i cinquanta contenitori sono alla mercé dei balordi. E non è che i cestini per le cartacce se la passino meglio. Ovunque sono utilizzati come cassonetti improvvisati dove gettare di tutto, laddove invece si dovrebbero conferire correttamente nei contenitori di plastica, vetro e carta. Polizia locale, ispettori ambientali e addetti della De Vizia stanno intensificando i controlli.

