Vandalizzate altre sei auto, ora è allarme 

Non si fermano gli atti vandalici ai danni delle auto parcheggiate nelle strade della città. Nella notte tra lunedì e martedì è stata la volta di via Alghero dove i teppisti hanno rotto i vetri di sei veicoli in sosta nella strada, nel tratto anche davanti alla scuola elementare.

Soltanto ieri mattina quando sono usciti di casa a prendere l’auto per andare al lavoro, i proprietari si sono accorti di quanto era successo. Si spera adesso che le telecamere di qualche abitazione consentano di capire chi si sia divertito a danneggiare le auto. L’episodio è stato denunciato anche sui social dove qualcuno ha raccontato di avere visto la sera due ragazzini che giravano nei dintorni con le auto a tutta velocità. Un raid simile è stato messo a segno a Quartucciu e ora gli inquirenti stanno cercando di capire se si tratti della stessa banda.

Di certo c’è che sta ormai diventando un serio rischio lasciare le proprie auto in sosta in strada e chi non ha un garage dove poterle custodire sta trascorrendo notti tutt’altro che tranquille. Di recente una cinquantina di auto erano state danneggiate nelle diverse strade del centro storico: erano stati rotti i vetri, gli specchietti e in alcuni casi rubato anche quello che c’era all’interno dell’abitacolo. E nei pressi di piazza IV Novembre, tempo prima erano state bucate le ruote a decine di veicoli.

In pieno giorno, mercoledì, sono stati rotti i vetri da un’auto in sosta nel parcheggio del Carrefour per rubare uno zaino e un pallone e sono all’ordine del giorno anche i raid incendiari. Per denunciare la situazione il Comitato di Pitz’e Srrra, Sa Forada, Quartello, Sant’Anastasia e Pardinixeddu, qualche tempo fa aveva anche inviato una lettera al prefetto.

