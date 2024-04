Vandalizzata l’area fitness di Su Planu  

Dopo i punti luce nel parco giochi dedicato ai bambini, i vandali hanno preso di mira anche l’area fitness di via Monte Bianco.

«Sono comparse le prime scritte nelle panchine posizionate nella parte panoramica del quartiere, davanti agli attrezzi per lo sport all’aperto», denuncia Stefano Putzu. «Abito qui vicino e da alcuni giorni frequento questo spazio nel tempo libero, vedere che è già ridotto in queste condizioni fa rabbia», dice. Scritte, ma anche rifiuti dopo un picnic nella parte nuova di Su Planu, nella lottizzazione Tranzellida completata di recente. Lì dove, come annunciato dallo stesso sindaco Gigi Concu pochi giorni fa, arriveranno le telecamere.

Un sistema di videosorveglianza studiato proprio per monitorare la zona e frenare i frequenti atti di vandalismo, fenomeno che riguarda Su Planu così come gli altri quartieri di Selargius, compresa la borgata Santa Lucia e i parchi del centro.

RIPRODUZIONE RISERVATA