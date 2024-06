Vandalizzata la segnaletica spartitraffico 

Vandali in azione tra le vie La Marmora e Vittorio Emanuele. I balordi hanno deturpato con la bomboletta spray tutta la segnaletica rendendola illeggibile. Si tratta dei cartelli che si trovano negli spartitraffico con aiuole, realizzati qualche tempo fa per evitare la sosta selvaggia.

«Non c’è rispetto per niente» dice una residente, Antonella Pani, che a suo tempo aveva contribuito all’abbellimento delle aiuole portando alcune piantine, «non solo hanno deturpato la segnaletica ma basta guardare anche il degrado della piazzetta di Su Grifoni Mannu. Io mi chiedo, ma non dovevano sistemare tutto? Che peccato e pensare che quella è una delle fontane più importanti della città».Invece la piazzetta è diventata un immondezzaio dove si getta di tutto e dove ci si nasconde persino per fare i propri bisogni. Qualche tempo fa era stato sistemato un ponteggio nell’antica casa che si affaccia sulla piazza, poi smontato senza fare i lavori.

RIPRODUZIONE RISERVATA