Vandalizzata la panchina per i malati 

Un gesto vandalico particolarmente odioso. Nel mirino la panchina viola in piazza Salvo D’Acquisto a Sestu inaugurata lo scorso settembre come simbolo di unione contro la fribromialgia.

È stata imbrattata con della vernice rossa e la targa col QrCode è stata bruciata in modo da renderla illeggibile. Sdegnata la reazione da parte della sindaca Paola Secci: «Condanniamo il gesto che denota la mancanza di rispetto verso i beni pubblici e l'arredo urbano. Ma dispiace molto di più per la mancanza di sensibilità verso un simbolo che vuole dimostrare solidarietà e vicinanza ai tanti malati fibromialgici». Duro anche l’assessore al Sociale - che è stato portavoce di questa iniziativa - Mario Alberto Serrau: «Sono triste e amareggiato per questo gesto, poiché la fibromialgia rappresenta un problema attuale e di tante persone. Ma colgo anche l’opportunità per invitare i responsabili della bravata a venire da me per una chiacchierata informale. La panchina verrà sicuramente ripristinata».

