Vandalismo e rifiuti nel parco del Sole 

Le prime avvisaglie si erano avute già l’estate scorsa. Qualche incivile aveva cominciato a gettare rifiuti dietro la cabina dell’Enel che si trova all’interno del parco del Sole in via Turati.

Sta di fatto che poi piano piano la zona è diventata un letamaio a cielo aperto e che adesso arrivano in tanti, chissà da dove, a gettare spazzatura in quello che è stato eletto come un ecocentro improvvisato.Ci sono buste, bottiglie, residui di potature, scatole e persino macerie. Il tutto a due passi da dove giocano i bimbi e da dove vengono portati a passeggiare i cani.

Lo spazio poi è stato colonizzato dai balordi che hanno già incendiato alcuni pannelli della cabina, imbrattato i muri e che ogni tanto danno fuoco anche ai rifiuti.

È ormai da anni infatti che si riuniscono al parco del Sole nascondendosi anche sotto l’ingresso del centro Aias. La notte salgono anche nel terrazzino di via Bizet, dove un tempo c’era l’ufficio di collocamento, tenendo svegli i residenti con urla e schiamazzi. Qualche tempo fa avevano persino scagliato i monopattini contro le serrande degli uffici. E la settimana scorsa proprio al parco del Sole era stata fatta esplodere una bomba carta in una notte in cui erano scoppiati potenti botti anche in via Bonaria e in piazza IV Novembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA