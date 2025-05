Vandali videosorvegliati  

Atti vandalici in città, aumenta la sicurezza. Da piazza Vittorio Emanuele a Seuna, da Città Giardino sino al monte Ortobene, la polizia locale e le forze dell'ordine agiscono per una Nuoro più vivibile. Gli atti vandalici sono costanti, anche sull’Ortobene dove, a seguito di varie segnalazioni sia da parte del comitato Ultima spiaggia (che ha riparato i danni causati dai teppisti) sia da cittadini, si è deciso nei giorni scorsi di riparare e rimettere in funzione il sistema di videosorveglianza.

Le telecamere, al momento, in città sono circa 130, inserite in modo graduale dalla polizia locale negli ultimi anni in due fasi: una prima da 70 e una seconda da 40. Ora, si mira a un ulteriore aumento grazie a un bando del ministero dell’Interno di circa 250 mila euro per potenziamento e installazione del sistema di videosorveglianza.

Le forze dell’ordine

«L’obiettivo primario è sempre quello di garantire il decoro e prevenire gli atti vandalici - afferma il comandante della polizia locale Massimiliano Zurru -. Quello che possiamo ancora fare, con l'arrivo della stagione estiva, è potenziare i controlli anche attraverso la compagnia barracellare. Con i dispositivi attuali abbiamo registrato una diminuzione degli atti vandalici e migliorie anche per quanto riguarda la sicurezza stradale, ovviamente non basta e lo sappiamo. I problemi dei cittadini sono sotto la nostra attenzione».

Anche le altre forze dell’ordine sono attive per lo stesso obiettivo, in particolare dopo i tentati atti vandalici in numerosi rioni della città, e l'ultimo, eclatante, episodio del parchetto di via delle Rose.

Spiragli di luce

I quindici componenti del comitato che si faceva carico della zona si stanno occupando in questi giorni di riparare i danni, hanno chiesto aiuto al Comune e alle forze dell'ordine e, dopo il grido d’allarme, ora cominciano a intravedere uno spiraglio di luce per poter vivere più sereni e, si spera, proseguire nell’attività di abbellimento e non solo del parchetto.

«Quel che è certo è che le telecamere presenti in città non coprono l’intero centro abitato - aggiunge il comandante Zurru - ma nell'arco di un anno varie sono state rimesse in funzione e questo è già un buon risultato. L’obiettivo è quello di riuscire a potenziare la sicurezza anche in altri parchi, aree periferiche e spazi comuni utilizzati dalle famiglie. Siamo a disposizione della cittadinanza e cercheremo di farci carico del problema di via delle Rose, Seuna e altri rioni che vivono situazioni analoghe con i presidi».

Come la polizia locale, anche le altre forze dell'ordine sono più che attive in tutta la città per porre rimedio agli atti vandalici costanti segnalati dai nuoresi.

