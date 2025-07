Vandali, spazzatura e incuria, piazza Giovanni abbandonata Il Comune: «Sarà riqualificata» 

In piazza Giovanni XXIII la grande fontana, un tempo fiore all'occhiello, è spenta da oltre dieci anni. La vasca viene utilizzata come pista da skateboard ed è ridotta ad un immondezzaio con rifiuti e lastroni divelti. Parallelamente la passeggiata coperta intitolata a don Reali, tra le scuole e l'oratorio, si è trasformata in rifugio per senzatetto con le panchine occupate da coperte e cartoni. Non va meglio nella parte bassa, tra via Sant'Alenixedda e via Dante, con l'ex postazione del bike sharing ridotta ad un rudere e la cabina per le fototessere utilizzata come vespasiano. I bagni chimici, infatti, non ci sono più, con il risultato che i bisogni si fanno dove capita, perfino nel box per le foto istantanee. Dopo aver chiuso bene la tendina.

Completano il quadro di degrado le pessime condizioni in cui versano le aiuole (spoglie e sporche) e la pavimentazione lurida, macchiata dalle bacche, con mattonelle rotte che mettono a repentaglio le caviglie dei passanti. Ci sono poi tossicodipendenti che abbandonano siringhe, sbandati e ubriachi che urinano sul muro della chiesa, vandali che spaccano bottiglie e imbrattano gli arredi con la vernice spray, proprietari di cani che non raccolgono i ricordini dei loro quattro zampe. Una piazza abbandonata, insomma. Buia, sporca e insicura. «Dispiace tantissimo vederla così», si rammarica l'edicolante Patrizia Marci, «un tempo era frequentatissima, oggi viene disertata dagli stessi residenti». I problemi sono tanti. «A cominciare dalla pavimentazione sconnessa», sottolinea un'anziana, «ma anche la cura del verde lascia a desiderare». «Servirebbe molta più attenzione», commenta Maria Vlad, badante rumena, «bisognerebbe ristabilire il decoro e soprattutto potenziare i controlli con i vigili».

Concorde sull'urgenza di un intervento l'assessore Yuri Marcialis (Infrastrutturazione urbana). «Piazza Giovanni XXIII necessita di un intervento di riqualificazione che restituisca piena vivibilità e sicurezza a uno spazio importante della città», afferma, «e con il passaggio delle competenze relative alla manutenzione delle piazze dal servizio Lavori pubblici a quello Mobilità, infrastrutture viarie e reti, le attività saranno gestite nell'ambito del nuovo servizio “Cagliari - Manutenzione piazze e strade”, ex Global Service». L'appalto è in fase di predisposizione. «Non appena conclusa la gara, si potrà procedere con un progetto di riqualificazione generale, con particolare attenzione alla parte centrale e alla fontana, bisognose di un intervento strutturale e funzionale».