Vandali smascherati dalle telecamere 

Piccoli danni grande dispiacere. Dalla reticella del campetto da calcio danneggiata alla targa della piazza “Il giorno del giudizio” divelta e frantumata. Episodi di vandalismo che se a Perdasdefogu non si verificano di frequente dall’altra non passano inosservati. E se qualcuno ha pensato di non essere sappia che l’occhio elettronico vede e registra. Gli autori sono stati invitati a recarsi in Comune così che si possa chiedere conto del danno e del gesto. «Vorremmo che venissero qui in Municipio per evitare anche delle conseguenze più importanti – ha detto il sindaco Bruno Chillotti – cercheremo di sensibilizzare i più giovani al rispetto ma chiediamo la collaborazione e l’intervento delle famiglie». In paese la piazza “Il giorno del giudizio” è uno dei luoghi del festival letterario Sette sere Sette piazze Sette libri, inaugurata proprio qualche anno fa durante la kermesse. «Siamo dispiaciuti, non solo perché è uno spazio culturale e di aggregazione, ma anche perché hanno calpestato un luogo storico – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Tore Mura – si tratta infatti di un vecchio cimitero con dei cipressi piantati un secolo fa. Cercheremo di fare in modo che non ricapiti più». La targa della piazza già questa mattina verrà sostituita.

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