VaiOnline
Perdasdefogu.
07 luglio 2026 alle 00:47

Vandali smascherati dalle telecamere 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Piccoli danni grande dispiacere. Dalla reticella del campetto da calcio danneggiata alla targa della piazza “Il giorno del giudizio” divelta e frantumata. Episodi di vandalismo che se a Perdasdefogu non si verificano di frequente dall’altra non passano inosservati. E se qualcuno ha pensato di non essere sappia che l’occhio elettronico vede e registra. Gli autori sono stati invitati a recarsi in Comune così che si possa chiedere conto del danno e del gesto. «Vorremmo che venissero qui in Municipio per evitare anche delle conseguenze più importanti – ha detto il sindaco Bruno Chillotti – cercheremo di sensibilizzare i più giovani al rispetto ma chiediamo la collaborazione e l’intervento delle famiglie». In paese la piazza “Il giorno del giudizio” è uno dei luoghi del festival letterario Sette sere Sette piazze Sette libri, inaugurata proprio qualche anno fa durante la kermesse. «Siamo dispiaciuti, non solo perché è uno spazio culturale e di aggregazione, ma anche perché hanno calpestato un luogo storico – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Tore Mura – si tratta infatti di un vecchio cimitero con dei cipressi piantati un secolo fa. Cercheremo di fare in modo che non ricapiti più». La targa della piazza già questa mattina verrà sostituita.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Nuorese.

San Francesco: allarme infermieri

Fabio Ledda Giorgio Ignazio Onano
Regione

Sindaci, Zedda al quarto posto in Italia

Sondaggio del Sole 24Ore: il primo cittadino di Cagliari ha il 63% del consenso 
Roberto Murgia
San Costantino

Un’Ardia perfetta, grande festa a Sedilo

Ottima prova delle tre pandele «È andato tutto benissimo» 
Serafino Corrias
Il progetto contestato

I container restano a Cala Finanza: vince Tavolara Bay

Il Tar sospende il provvedimento del Comune di Loiri Porto San Paolo 
Andrea Busia
Roma

Caso Ranucci, indagato Lavitola

Per i pm sarebbe il mandante dell’attentato al giornalista di Report 