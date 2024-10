Vandali scatenati, presi di mira vasi e piante 

Vandali scatenati tra le vie Vittorio Emanuele e La Marmora. La notte scorsa hanno prima sradicato la palma sistemata per abbellire lo spartitraffico e poi hanno divelto le piantine sistemate all’esterno di un negozio. La mattina seguente, i residenti hanno subito rimesso a posto la palma e a quanto pare gli autori del gesto sarebbero un gruppo di ragazzini probabilmente minorenni.

«Hanno sradicato la pianta e c’era tutta la terra attorno» spiega una residente Antonella Pani, «così io e mio marito l’abbiamo trapiantata e rimessa subito a posto. L’avevamo sistemata noi nell’aiuola quando avevano fatto lo spartitraffico e ci è dispiaciuto molto quanto successo. Un puro atto di vandalismo tanto che se la sono presa anche con i vasetti appesi al muro del negozio di abbigliamento. Ci teniamo a tenere pulita e in ordine questa zona e ci auguriamo che episodi di questo genere non capitino più».

Nella strada intanto continuano anche le corse folli con le auto soprattutto durante le ore notturne. Si parte da piazza IV Novembre e si procede a tutta velocità verso via Vittorio Emanuele, via La Marmora e poi via Garibaldi dove c’è un limite di 30 chilometri orari che nessuno rispetta.

