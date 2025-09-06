Vandali scatenati, parapetto danneggiato a martellate 

Il teppismo a Carbonia conosce pochi periodi di relativa tranquillità. Nei giorni scorsi i vandali si sono accaniti in via Lucania sul parapetto del ponte sul Rio Cannas e anche sulla pavimentazione del nuovo parco adiacente. Il gesto più grave è quello commesso sul ponte in trachite nato assieme alla città.

È stato demolito probabilmente a colpi di martello un grosso blocco del parapetto poi ritrovato la mattina dopo dai passanti per terra. Il blocco, del peso presumibile di circa 30-40 chili, è stato poi rimosso (per evitare di costituire un pericoloso intralcio sul marciapiede) in attesa di venire riposizionato in condizioni di sicurezza. Nel mirino è finito però ancora una volta anche il primo lotto del nuovo parco lineare rio Cannas realizzato dal Comune (il secondo lotto è a ottimo punto vicino al campo Santa Barbara): da un angolo corredato di panchine e aiuole sono stati rimossi i sampietrini, poi ritrovati in una panchina poco distante. Non è certo la prima volta che il nuovo parco viene sottoposto ad atti vandalici. Una prima volta era stata imbrattata una panchina con scritte e simboli a bomboletta spray, poi era stata danneggiata una delle fontanelle. E alla base del nuovo ponte era stata cancellata una toccante scritta che riportava alla memoria un giovane che anni fa ha perso la vita vicino all’area usata come skate park. Assieme all’indignazione cresce la richiesta che la nuova area verde adesso sempre più vasta sia protetta da sistemi di videosorveglianza.

