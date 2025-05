Vandali  scatenati nel parco 

Nuovo raid vandalico nel parco giochi comunale di Siliqua: devastato il ponte in legno sul rio Forrus e deturpati i giochi per i bimbi.

I recenti danneggiamenti hanno interessato maggiormente l’area del ponte in legno che supera il rio Forrus. Qui sono state asportate diverse assi del camminamento e gettate nel canale sottostante, rendendo il ponte impraticabile e pericoloso. Alcuni giochi sono stati completamente pasticciati con un pennarello indelebile, e numerosi rifiuti sono stati sparsi nel prato.

L’amministrazione è subito intervenuta transennando il passaggio sul ponte: «Grazie alle nuove attrezzature abbiamo migliorato la fruibilità dei servizi e incentivato la presenza di attività commerciali, per fare del parco un luogo vivo e aperto per la comunità – spiega l’assessore Antonello Ghiani – Questi atti vandalici ci addolorano e ci preoccupano, perciò sono in corso alcune verifiche attraverso le immagini delle telecamere, che sono state consegnate ai carabinieri». (a. cu.)

