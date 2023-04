Vandali scatenati nel parco giochi 

Vandali in azione nel nuovo parco di via Boezio. La notte tra mercoledì e giovedì, hanno manomesso l’altalena e lo scivolo, schiacciato appositamente il rosmarino e lasciato rifiuti in terra. La scorsa settimana, a causa di un uso improprio, è stato danneggiato anche un gioco in via del Redentore. «Siamo intervenuti subito e tutti i giochi sono stati riparati», dice l’assessora all’Ambiente, Paola Piroddi. «Dopo un sopralluogo effettuato prima dal sindaco con il presidente della Commissione Ambiente Ignazio Tidu e poi da me con l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi, abbiamo potuto verificare alcune segnalazioni arrivateci relative a questi atti vandalici. Grazie alla collaborazione della Polizia municipale faremo in modo di rintracciare e sanzionare gli autori», avverte. «Abbiamo un ottimo sistema di videosorveglianza che ci sta consentendo di punire chi compie atti vandalici». (ste.lap.)

